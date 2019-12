Ruit van wagen ingeslagen en bluts in andere wagen door worp met een steen in dezelfde straat Wouter Demuynck

08 december 2019

16u15 0

In de Beekakkersstraat in Beerse heeft in de nacht van zaterdag op zondag vandalisme plaatsgevonden aan twee voertuigen. De ruit van de ene wagen werd ingeslagen, in een andere wagen was er een bluts door een geworpen steen.