Rechtszaak van vakbonden tegen Janssen Pharmaceutica gestart: “Wij vragen om aantal kaderleden drastisch terug te schroeven” Toon Verheijen

31 januari 2020

11u14 8 Beerse Voor de arbeidsrechtbank in Turnhout is vrijdagochtend het proces gestart dat de vakbonden hebben opgestart tegen geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica. Volgens de vakbonden zijn er te veel kaderleden in het bedrijf. Voor kaderleden kan de vakbond geen onderhandelingen voeren. Daardoor voelen zij zich buitenspel gezet. De advocaten van Janssen Pharmaceutica wil voor enkele personeelsleden een aanpassing doen, maar ontkent voor de rest de fouten.

Janssen Pharmaceutica telt 4.800 personeelsleden, waarvan maar liefst 2.900 een kaderfunctie vervullen. En wil nu net de chemiesector de sector zijn waar de vakbonden – in principe – de kaderleden niet kunnen vertegenwoordigen of er geen cao’s voor kunnen afsluiten. Volgens de vakbonden maakt Janssen heel veel personeelsleden opzettelijk kaderlid, ook al zijn ze dat volgens hen wettelijk gezien niet. Daarom besloten de vakbonden - in het licht van de sociale verkiezingen - de zaak aanhangig te maken bij de arbeidsrechtbank.

Voorbereiding

De voorbije week heeft de vakbond zo'n 2.900 functies onder de loep genomen. “Na bedolven te zijn onder 40.000 bladzijden aan bewijsmateriaal, hebben we dag en nacht met ons team van afgevaardigden gewerkt in de war room", klinkt het bij Peter Goris (ACV) en Serge Seret (ACOD), nog net voor de start van de zitting. “Met deze overdaad aan papier en gegevens heeft Janssen in de eerste plaats proberen verwarring te zaaien en de vis te verdrinken. Veel info was tegenstrijdig en vaak irrelevant. Maar samen met onze advocaat en afgevaardigden, zullen we aantonen dat onze zaak meer dan overeind blijft. Janssen heeft veel goede, hoogopgeleide, hardwerkende werknemers, maar dit zijn geen kaderleden volgens de wettelijke bepalingen ter zake.”

Pleidooien

De advocaat van de vakbonden heeft hele functiegroepen binnen het bedrijf overlopen die volgens de vakbonden duidelijk geen kaderleden zijn zoals aankoopmanagers, een hele reeks onderdirecteuren of onderzoekers. “Wij beseffen uiteraard dat er bij Janssen Pharmaceutica meer kaderleden zullen zijn dan in een gemiddeld bedrijf, maar de voorbije jaren werd het aantal systematisch verhoogd. Wij vragen de rechtbank dit kritisch te bekijken”, zegt raadsman Ivan Verbeeck namens de vakbonden.

“Kijk maar naar de verschrikkelijk lange lijst van onderdirecteurs, analisten, managers of onderzoekers. Dikwijls hebben zij geen autonome functie, of geen personeel onder zich of ze moeten verantwoording afleggen aan mensen boven hun. Dat is geen kaderfunctie. We hebben enorm veel respect voor alle medewerkers van Janssen, maar de wetgeving moet correct toegepast worden.”

Corona

De drie advocaten van Janssen Pharmaceutica weerleggen de kritiek. “Wij zijn ook geschrokken van die bijna 40.000 bladzijden en de vele bomen die ervoor gesneuveld zijn, maar dat is nu eenmaal het indrukwekkende organogram waar we zelf ook van schrokken”, klinkt het.

Janssen geeft toe dat een héél beperkt aantal kaderleden niet correct is - en dat wil het bedrijf aanpassen - maar niet voor het overgrote deel. “Wij zijn een internationaal bedrijf met de ambitie de absolute nummer één te worden in de farmaceutische wereld. We werken daarvoor samen met universiteiten, ziekenhuizen en andere instellingen. Wij moeten daarvoor met experten werken die creatief en autonoom moeten kunnen werken. Zo werken we bijvoorbeeld ook aan een onderzoek om een vaccin tegen het coronavirus te vinden.”