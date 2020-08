Raadszaal verhuist naar Tempelhof Toon Verheijen

31 augustus 2020

13u18 0 Beerse De gemeenteraad van Beerse zal voortaan – wanneer ze weer fysiek zal plaatsvinden – doorgaan in het Tempelhof. Het oude gemeentehuis aan de Bisschopslaan zal daardoor nagenoeg niet meer gebruikt worden.

De verhuis van de raadzaal komt er omdat zoals ondertussen genoegzaam bekend is het NDC nooit gebouwd zal worden in park Tempelhof. Dat plan is volledig dood en begraven. Ondertussen zijn alle diensten al ondergebracht in tijdelijke locaties en werd er de komende jaren werk gemaakt van plannen voor een nieuw gemeentehuis/dienstencentrum dat zowel door oppositie als meerderheid gedragen kan worden. “De verhuis van de raadzaal is een deel van de verhuisbeweging”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “De voorbije weken is er al hard gewerkt. Er is geschilderd en er is ook wifi geïnstalleerd in het gebouw. Er zijn ook al de nodige beeldschermen aangekocht en voor 24 september verhuist het meubilair naar de overkant. Het is de bedoeling dat de gemeenteraden dus daar inderdaad zullen plaatsvinden.”

Publiek

Jan Van Dijck van Vlaams Belang had wel vragen bij de toegang voor het publiek. Volgens het oppositieraadslid is er te weinig plaatst. “In de zaal zelf is er inderdaad weinig plaats”, zegt Craane. “Maar in de tussenruimte kunnen toch wel een twintigtal personen plaatsnemen. Daar zullen we ook een scherm voorzien. We weten dat het geen gigantische ruimte is, maar het is nu ook