Raadslid pleit voor blauwschilderen van alle parkeerplaatsen voor mindervaliden Toon Verheijen

29 mei 2020

09u52 0 Beerse Oppositieraadslid Ben Bols (N-VA) pleit ervoor om alle parkeerplaatsen voor mindervaliden volledig blauw te schilderen zodat ze meer opvallen. De meerderheid wil er een stukje in mee gaan, maar vindt het volledig schilderen van tijdelijke parkeervakken een te kostelijke zaak.

Verspreid over het grondgebied van de gemeente liggen een aantal vaste parkeerplaatsen voor mindervaliden die (veelal) volledig blauw geschilderd zijn. Bij tijdelijke vakken die bijvoorbeeld door een bewoner van een straat worden aangevraagd, gebeurt dat niet. Oppositieraadslid Ben Bols pleit ervoor dat wel te doen. “”Dan wordt het veel duidelijker voor elke automobilist”, zegt Ben Bols. “Bijna elke week krijg ik wel te horen dat bijvoorbeeld de parkeerplaats in de Schoolstraat door andere automobilisten gebruikt wordt omdat ze het bord niet zien staan. Het klopt dat wettelijk gezien een bord genoeg is, maar een blauwe kleur met logo zorgt ervoor dat mensen duidelijker zien dat het een parkeerplaats is voor personen met een handicap. Als we ook die volledig blauw schilderen, krijg je ook een uniform beeld voor heel de gemeente.”

Kostelijk

Schepen Rommy Swinnen heeft enigszins begrip voor de vraag van Ben Bols. “We bekijken de mogelijkheden om eventueel de omranding blauw te maken of een extra tegel te plaatsen met logo”, aldus de schepen. “Maar volledig blauw schilderen lijkt ons voor zo’n tijdelijke parkeerplaatsen toch te kostelijk. Dikwijls verdwijnen die plaatsen immers terug wanneer de bewoner er niet meer is die ze heeft aangevraagd.”