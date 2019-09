Personeel ‘schimmelgemeentehuis’ legt spontaan werk neer: “Naar ons advies is niet geluisterd” Toon Verheijen

16 september 2019

13u49 0 Beerse Het personeel van de gemeente Beerse heeft maandagmorgen spontaan het werk neergelegd, opnieuw uit onvrede met de erbarmelijke werkomstandigheden in het gemeentehuis aan de Bisschopslaan. Bezoekers moesten een half uurtje langer wachten dan normaal. “Het bestuur heeft een oplossing gevonden, maar ten vroegste eind 2020. Naar onze adviezen is niet geluisterd.”

Het gemeentebestuur besliste onlangs om tegen het najaar al het personeel tijdelijk te verhuizen naar het pand waar nu de bib is gevestigd in de Heilaarstraat. De bib verhuist op haar beurt samen met de diensten van Vaart naar een nieuw gebouw dat gehuurd wordt op het Kerkplein.

Schimmelvorming

De verhuis komt er omdat het dossier van het nieuw te bouwen dienstencentrum is stilgevallen door een juridische procedureslag én het feit dat de benedenverdieping van het huidige gemeentehuis al geruime tijd niet meer gebruikt mag worden door schimmelvorming.

Maar het personeel is niet gelukkig met de gang van zaken. Getooid in zwarte kledij en met pamfletten gingen ze in de raadzaal zitten. De loketten bleven iets meer dan een half uur gesloten, maar de bezoekers kregen wel een tas koffie aangeboden.

Niet gehoord

Het personeel voelt zich niet gehoord. “En omdat een deadline halen blijkbaar een rekbaar begrip is voor het gemeentebestuur, maken we de openingsuren van het gemeentehuis ook maar wat rekbaar”, klinkt het bij Ramona Wynants, Conny Schellekens en Claire Thys.

“Er was een speciale werkgroep Gezonde Werkplek, die op 1 juli koos voor containers als tussentijdse oplossing. Het werd toen al duidelijk dat 31 maart 2020 – de deadline die vooropgesteld was – niet haalbaar zou zijn. Daarom wilden we een tussenoplossing en dat was een verhuis naar het Jan Vaertenmusuem en GC ’t Heilaar. Plots krijgen we dan eind augustus de tussenoplossing te horen. Blijkt dat met onze adviezen geen enkele rekening is gehouden. We zijn het beu dat we genegeerd worden.”

Het personeel droeg tijdens de actie ook een pamflet met daarop de boodschap: “Wat als ik nummer 1.034 was, zou mijn gezondheid dan wel belangrijk zijn?” Dat zijn de personeelnummers van de schepenen en de burgemeester. “De benedenverdieping is dan wel afgesloten, maar we moeten er nog alle dagen in om het archief te raadplegen. Onze gezondheid schijnt van geen belang te zijn.”

Verrast

De actie van het personeel kwam er kort nadat het college van burgemeester en schepenen gestart was met haar vergadering. Iets na 9 uur werd burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) uit de vergadering geroepen om een reactie te geven. “We zijn verrast door deze actie”, aldus Craane. “Tot hiertoe zijn het altijd ludieke acties geweest, maar dit gaat toch wel wat stappen verder dan een ludieke actie. Wij weten dat het personeel hier weg wil en dat onze oorspronkelijke deadline van 31 maart 2020 inderdaad niet gehaald wordt. Wat we nu hebben voorgesteld, lijkt ons de beste oplossing. Containers zouden zeker niet sneller of goedkoper zijn. En die tussentijdse verhuis voor enkele maanden zou de diensten alleen maar extra belasten. We hebben we degelijk zoveel mogelijk rekening gehouden met de adviezen.”