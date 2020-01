Passagier gewond na ongeval op Antwerpseweg Jef Van Nooten

Op het kruispunt van de Antwerpseweg met de Sint-Corneliusstraat in Beerse zijn zaterdagavond rond 18 uur twee auto’s op elkaar gereden. In één van de wagens liep een passagier lichte verwondingen op. Het slachtoffer is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.