Oppositie in Beerse haalt uit na belastingsverhoging: “Verhoging kost de belastingbetaler 100 euro per jaar” Toon Verheijen

26 november 2019

23u50 3 Beerse Oppositiepartij N-VA haalt in een persbericht zwaar uit naar het huidige gemeentebestuur van Beerse. Oppositiepartij N-VA haalt in een persbericht zwaar uit naar het huidige gemeentebestuur van Beerse. Dat kondigde dinsdagavond een belastingverhoging aan voor de personenbelasting van 6 naar 6.9 procent. Volgens N-VA betekent dit een meerkost van 100 euro per jaar.

N-VA is in de nota niet mals voor het huidige bestuur. “Wij hebben in de periode 2012-2019 een tekort van 300.000 euro omgebogen naar een overschot van twee miljoen euro”, zeggen Bart Smans en Ben Bols. “De gemeentelijke schuld daalde met bijna 10 miljoen euro én we verlaagden de belastingen van 6,5 naar 6 procent. In één jaar tijd slaagt de ploeg van CDE-Vlim.be en BEERSE+ dit om te keren. De personenbelasting stijgt met 15 procent of 100 euro per jaar.”

Nog verhogingen

En de partij haalt nog verder uit. “Er is niet alleen de personenbelasting. De bijdrage voor sportdagen voor ouders stijgt met 16 procent. De vaste kosten voor DIFTAR met de helft en de tarieven van de berenbende stijgen met 40 procent. De tarieven voor voor- en naschoolse kinderopvang stijgen tot 33 procent en de kosten voor serviceflats verhoogden met verhogingen tot 3,97 euro per dag. “De N-VA maakte duidelijk het verschil en slaagde erin, samen met BEERSE+ om de schuld af te bouwen en de belastingen te doen dalen”, zegt Smans. “Datzelfde BEERSE+ heeft met CDE-Vlim.be slechts één jaar nodig om alles terug te draaien. De schuldenberg stijgt, de extra bijdragen stijgen en nu worden de persoonsbelastingen ook nog verhoogd. Dit alles gebeurt in het eerste jaar van het nieuwe bestuur. We vrezen het ergste voor de portemonnee van de Beersenaar de komende jaren.”

Noodzakelijk

De nieuwe bestuursploeg gaf eerder aan dat de verhoogde personenbelasting noodzakelijk is. “De taxshift kost ons één miljoen euro per jaar. Daarnaast zijn er de oplopende kosten voor brandweer en politie van 900.000 euro. We willen ook investeren in verledding, een masterplan patrimonium, een voertuigenplan en spreidingsplan brandweer, een wijziging systeem vakantiegeld personeel, investeringen in jeugdinfrastructuur en extra politieagenten. Dat zijn extra kosten, maar ook zaken die opbrengen de volgende jaren.”