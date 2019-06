Opgehaalde zwerfvuil bijna gehalveerd Toon Verheijen

20 juni 2019

21u04 0 Beerse De 1.134 leerlingen van zeven scholen in Beerse hebben op 28 mei niet minder dan 600 kilogram zwerfvuil opgehaald. Die cijfers maakte de gemeente donderdag bekend. Vorig jaar haalden ze nog samen één ton (duizend kilogram) op.

De kinderen trokken massaal de straat op op 28 mei en raapten alles op wat ze onderweg tegenkwamen. De locaties waar groot of gevaarlijk afval werd gevonden, hebben ze aangeduid zodat de dienst openbare werken de plaats in de loop van de week kon opruimen. “Het harde werk van de kinderen loonde”, zegt schepen Hans Woestenborghs. “Samen hebben ze in totaal 600 kilogram zwerfvuil opgeruimd. In 2019 werd dus minder zwerfvuil opgeruimd dan de voorbije twee jaar. Nochtans zijn dezelfde straten opgeruimd. De daling komt er nadat lokaal bestuur Beerse de afgelopen twee jaar sterk inzette op het sensibiliseren van de inwoners en het zoeken naar zwerfvuilvrijwilligers. De cijfers tonen hoe belangrijk die vrijwilligers zijn in de strijd tegen zwerfvuil. Bovendien besteedt ook de lokale politie meer aandacht aan de zwerfvuilproblematiek.” De kinderen deden in elk geval erg hun best: elk kind ruimde 530 gram afval op. Als beloning voor het harde werk kregen de kinderen een zwembeurt van lokaal bestuur Beerse.

De cijfers respectievelijk van 2017 (920 kilogram), 2018 (één ton) en 2019 (600 kilogram):

Basisschool Albertstraat : 220 – 140 – 120 kilogram

Basisschool De Singel : 80 – 80 – 40 kilogram

Basisschool ’t Locomotiefje: 80 – 140 – 40 kilogram

Basisschool en GIBLO Schransdries: 300 – 360 – 200 kilogram

GIBLO Antwerpsesteenweg: 100 -100 – 60 kilogram

Basisschool Triangel : 140 – 180 – 140 kilogram