Ook prikkelarme momenten op kermissen in Beerse Toon Verheijen

03 september 2019

De gemeente Beerse gaat met de foorkramers bekijken of ook op de kermissen in Beerse en Vlimmeren prikkelarme momenten kunnen georganiseerd worden. Het was oppositieraadslid Hanne Lenaerts (N-VA) die met het voorstel op de proppen kwam. ““Beerse is daarbij geen koploper. Turnhout en Rijkevorsel hebben ook al prikkelarme momenten”, zegt Hanne Lenaerts. “Foorkramers dempen dan de lichten en de muziek, zodat mensen met bijvoorbeeld epilepsie, autisme, ADHD, hoogsensitiviteit ook kunnen genieten van de kermis. Het is een kleine moeite waar je veel mensen een mooie dag mee kan laten beleven.”

Schepen voor markten en kermissen Stefan Poortmans (BEERSEplus) reageerde positief op het voorstel en zal het bespreken op de eerstkomende kermiscommissie.