Ontsluiting industrie via Nieuwe Dreef stap dichterbij Toon Verheijen

15 november 2019

17u59 3 Beerse Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet het licht op groen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Beerse zodat er op het traject van de huidige Nieuwe Dreef een nieuwe ontsluitingsweg kan aangelegd worden. “Maar de eerste spade in de grond zal nog wel een tijdje op zich laten wachten.”

Het dossier van de ontsluitingsweg die het zwaar vrachtverkeer uit de kernen van Beerse en wijk Den Hout sleept al jaren aan en was ook een van de ‘strijdpunten’ tijdens de verkiezingen. CDE-Vlim.be, nu in de meerderheid, was eerst altijd tegen een ontsluiting via een ‘geüpgradede’ Nieuwe Dreef en ijverde voor de aanleg van een parallelweg. Ook buurtbewoners hebben herhaaldelijk protest gevoerd. Na de verkiezingen en verder onderzoek rond die parallelweg kwam de partij echter tot de conclusie dat het toch niet de ideale oplossing was.

Dringend

De realisatie van het dossier komt nu weer een stapje dichterbij. Vlaams minister Zuhal Demir zet het licht op groen voor de opmaak van een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan. “Zowel de dorpskern van Beerse als de wijk Den Hout krijgen veel vrachtverkeer te verwerken door de nabijheid van de lokale bedrijventerrein”, stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Bovendien is een verbeterde ontsluiting van drie watergebonden regionale bedrijventerreinen naar de N12 en de E34 nodig. Na meerdere onderzoeken wil het gemeentebestuur als oplossing een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen via een heraan te leggen Nieuwe Dreef en een hoge vaste brug over het kanaal. Omdat de nieuwe weg niet in overeenstemming is met het geldende gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, heeft de gemeente de goedkeuring nodig van de Vlaamse regering om een planproces voor de nieuwe ontsluitingsweg op te starten.”

Rotonde en brug

Concreet zou er een vernieuwde Nieuwe Dreef komen met een rijvak in elke richting, een rotonde aan Metallo Belgium, een brug over het kanaal Dessel-Schoten, toegangen tot de bedrijfsites van Campine, Wienerberger en de kanaalkade en een aansluiting op de Rijkevorselseweg. “Dit is zeker een belangrijke stap, maar de realisatie zal nog wel enige tijd duren. We hopen het RUP eind dit jaar vast te stellen, dan volgt een openbaar onderzoek, dan een definitieve vaststelling en pas daarna kunnen we met de planopmaak starten, het aanvragen van de omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer. Ja, wij waren altijd voor een parallelweg, maar uiteindelijk is toch gebleken dat het niet de beste oplossing was.”

Oppositie

Ook vanuit de oppositie wordt de nieuwe stap op gejuich onthaald, en zeker bij N-VA die altijd voorstander was van deze piste. “”We zijn blij dat mede dankzij de minister binnenkort eindelijk het zwaar verkeer uit onze dorpskernen via de Nieuwe dreef kan verdwijnen. De voorbije jaren hebben we hard gewerkt aan de vooruitgang in dit enorm belangrijke dossier voor onze verkeersveiligheid”, zegt Ben Bols (N-VA).