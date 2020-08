Nieuwe verbindingsweg kanaalzone stapje dichterbij Toon Verheijen

31 augustus 2020

13u58 1 Beerse De gemeenteraad van Beerse heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontsluiting van de kanaalzone definitief vastgelegd. Daardoor kan er nu verder werk gemaakt worden van een nieuwe ontsluitingsweg die voor meer leefbaarheid, veiligheid en vooral bereikbaarheid moet zorgen.

De ontsluiting van de kanaalzone is/was net als de bouw van het dienstencentrum jarenlang een heikel dossier waarin flink wat gediscussieerd werd, maar uiteindelijk werd vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad heeft nu dat plan definitief vastgesteld. De Nieuwe Dreef zal volledig heringericht worden en ligt op het traject van de nieuwe ontsluiting. Tussen de huizenrij en de straat komt een breed fietspad en een bomenrij zodat de straat ook verderweg van de huizen komt te liggen.

Goederenvervoer

Samen met inwoners en bedrijven willen we onder andere de hinder van het verkeer monitoren om de leefbaarheid in de straat te blijven garanderen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “In het project zitten ook maatregelen om de natuurgebieden met elkaar te verbinden en om meer goederenvervoer via het water te realiseren. We maken ook werk om de bodemverontreiniging aan te pakken.” Nu worden de detailstudies verder uitgewerkt. De werken zijn gepland tussen 2021 en 2027.

Ook vanuit de oppositie klinken er positieve signalen. Groen en Vlaams Belang onthielden zich, maar N-VA stemde voor. “Dit is opnieuw een stap in de goede richting aan een plan waar al twee legislaturen aan gewerkt wordt”, zegt Ben Bols.