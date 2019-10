Nieuwe McDonald’s in Beerse pakt uit met Belgische primeur: “We gaan om 6 uur ‘s morgens al open” Toon Verheijen

21 oktober 2019

14u51 4 Beerse Fastfoodketen McDonald’s opent op 23 oktober de deuren aan de Turnhoutseweg in Beerse. Als eerste zaak in Vlaanderen gaan de deuren zelfs al om 6 uur ’s morgens open. Voor franchisenemer Nancy Haenen is het al de vijfde vestiging. In totaal komen er 65 werknemers. Voor de liefhebbers: woensdag kan je op de parking een iPhone uit een reuzengrote hamburgerpiñata proberen kloppen.

McDonald’s in Beerse is het 86ste restaurant van de fastfoodketen dat de deuren opent in België. Franchisenemer is Nancy Haenen die ook al de restaurants in Mol, Lommel, Geel en Turnhout onder haar hoede heeft. Maar deze vestiging in Beerse is haar tijd ver vooruit. “Zo draaien we volledig op groene energie en zal voor de allereerste keer een speciaal voor McDonalds ontwikkelde hybride ‘Green Truck’ gebruikt worden”, vertellen Nancy en Kristel Muls van McDonald’s.

“Het voordeel is dat die truck geen lawaai maakt als hij het dorp komt ingereden. Pas op grote wegen of de snelweg zal de truck weer overschakelen op diesel. De truck neemt het afval gesorteerd mee in zeven verschillende afvalstromen. Verder hebben we ook regenwaterrecuperatie en waterloze urinoirs.”

Tafelbediening

Klanten zullen binnen ook een heel ander interieur aantreffen dan ze gewoon zijn bij McDonald’s. Felrode stoelen van Eames, Chesterfieldzetels, barkrukken van de Franse architect Jean Prouvé. “Ik wil bewust een huiselijke sfeer creëren”, vertelt Nancy, die zelf beslist over de inrichting. “We werken hier ook met tafelbediening. Als je binnenkomt, kan je de bestelling ingeven en een tafelnummer meenemen. De computer stuurt dan alles door naar de keuken en wij kunnen op de computer zien waar die mensen plaatsnemen. Het eten wordt ook pas bereid wanneer de bestelling gedaan is. Het vroegere beeld van rijen hamburgers of Big Mac’s die in een ‘wachtrij’ liggen, zal dus verdwijnen. Dat komt de versheid ten goede, maar we zullen ook veel minder moeten weggooien. Voor mensen die gewoon aan de kassa willen bestellen, blijft uiteraard die mogelijkheid. We hebben ook nog een primeur voor België, want wij zullen het eerste restaurant zijn dat al ’s morgens om 6 uur de deuren opent. Dat is wel enkel voor het ontbijt. Het warme eten start vanaf 10 uur.”

Zwerfvuil

In Beerse zullen in totaal 65 werknemers tewerkgesteld worden die de voorbije weken in andere vestigingen stage hebben gelopen. Ze zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Beerse zelf. Zij zullen niet alleen in de zaak zelf werken, maar ook regelmatig op ronde moeten gaan om zwerfvuil op te ruimen. “Dagelijks doen we een ronde in de onmiddellijke omgeving van de zaak en twee keer per week doen we ook een grotere ronde”, vertelt Nancy. “We willen ook samenwerken met verenigingen om bijvoorbeeld eens een zwerfvuilactie te doen en in ruil mogen ze dan komen eten.”

We hebben een Belgische primeur door al om 6 uur open te gaan. Dat is wel enkel voor het ontbijt Nancy Haenen

Piñata

Op speciale dagen zal er ook altijd iets extra verwacht mogen worden in de McDonald’s in Beerse. “Zo gaan we tijdens de kerstperiode een mini-kerstmarkt organiseren”, grijnst Nancy. “Woensdag mag iedereen buiten op onze reuzengrote piñata in de vorm van een hamburger komen slaan. Daar zitten tal van gadgets in waarvan één iPhone.”

McDonald’s in Beerse is gevestigd aan de Turnhoutseweg. Er zijn buiten 42 parkeerplaatsen voorzien. Binnen zijn 140 zitplaatsen en buiten nog eens 60. Voor de kinderen is er een speeltoestel voorzien. Het restaurant is alle dagen open vanaf 6 uur tot 23 uur (de McDrive tot middernacht).