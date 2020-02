Nieuw interactief museum Beerse opent in september de deuren Toon Verheijen

18 februari 2020

14u33 0 Beerse De gemeente Beerse wil tegen september van dit jaar een gloednieuw museum openen naast het gemeenschapscentrum ’t Heilaar. Het wordt een samensmelting van het Jan Vaertenmuseum en het heemkundige museum dat naast het Tempelhof zat.

De twee musea in Beerse kampen met dezelfde uitdagingen. Ze hebben dalende bezoekerscijfers, zijn niet optimaal toegankelijk en hebben een verouderde infrastructuur. De bedoeling is dat beiden nu geïntegreerd worden in het voormalige gebouw van Eandis naast GC ’t Heilaar.

“Beide musea vonden dit de beste oplossing”, zegt schepen van Vaart Stefan Poortmans (BEERSE+). “Personen en gebeurtenissen die een serieuze rol van betekenis hebben gespeeld in onze gemeente, zullen de rode draad vormen. Denken we maar aan dokter Paul Janssen maar ook Jan Vaerten en Karel Van Nyen. De twee musea krijgen zo de beschikking over een moderne infrastructuur en zullen veel zichtbaarder worden. We kiezen er ook voor digitalisering. We gaan er met beeldschermen, projecties en touchscreens werken.”

Het totale project kost 85.000 euro waarvan 70.000 euro komt via de gemeente zelf. De opbouw van het nieuwe museum start in april en de bedoeling is dat het in september de deuren opent.

Schimmelvrij

Er is overigens nog goed nieuws voor de verhuis van het gemeentepersoneel naar het gebouw waar nu de bibliotheek is gevestigd. Na nieuwe testen en de nodige maatregelen blijkt er geen ‘schimmelgevaar’ meer te zijn. De verhuis moet klaar zijn tegen begin april. Vaart, de overkoepelende stadsdienst met onder meer vrije tijd en cultuur, en de bibliotheek verhuizen naar het Kerkplein. Het Tempelhof wordt ingepalmd als raadszaal en trouwzaal.