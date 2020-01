Nieuw hoofdstuk in schimmelsaga van Beerse: ook tijdelijk gemeentehuis is aangetast Toon Verheijen

09 januari 2020

11u47 2 Beerse De De nieuwe tijdelijke locatie voor het personeel van het gemeentehuis, het gebouw in de Heilaarstraat waar ook de bib is, wordt geteisterd door schimmels. Grotendeels onschuldige, maar eentje kan zorgwekkend zijn. Dat is ironisch, want de verhuisoperatie komt er net omdat het huidige gemeentehuis onbruikbaar is... door hardnekkige schimmelvorming.

Twee jaar geleden moest de benedenverdieping van het gemeentehuis aan de Bisschopslaan gesloten worden door een ongezonde schimmelvorming. Enkel de bovenverdieping mocht nog gebruikt worden. Het toenmalige bestuur van N-VA en BEERSE+ was volop bezig met het dossier van het NDC, maar na de wissel van de macht en een beroepsprocedure werd dat dossier op de lange baan geschoven.

Ondertussen drong het personeel aan op een andere oplossing, want nog langer werken in het beschimmelde gemeentehuis zien ze niet zitten. Daarop kwam de gemeente met een plan: het personeel verhuist naar het gebouw van de bib in de Heilaarstraat en de bib gaat samen met de diensten van VAART (toerisme en cultuur) naar het Kerkplein. Maar wat blijkt nu: de gemeente zit wéér met een schimmelprobleem.

Het gaat om schimmels die onschadelijk zijn, maar eentje zou op termijn wel zorgwekkend kunnen zijn Bart Craane (CDE-Vlim.be)

Onschuldig

“We hadden een aantal metingen laten uitvoeren om honderd procent zeker te zijn dat alles in orde was”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Er werden wat onschadelijke schimmels aangetroffen die overal in de natuur en zelfs in elke woning voorkomen. Op één plaats bestaat mogelijk een risico voor mensen die al wat gevoeliger zijn of bij een langdurige blootstelling. Die zat in een opslagruimte waar nauwelijks gepoetst of verlucht werd. Dan krijg je natuurlijk sneller schimmelvorming. De hele ruimte is ondertussen leeggemaakt en wordt goed verlucht.”

Geen vertraging

De schimmel zou normaal gezien niet voor een vertraging mogen zorgen van de verhuisplannen. “We gaan ze nu speciaal laten reinigen en daarna zullen we opnieuw metingen laten doen”, zegt Craane. “Hopelijk zijn die resultaten dan gunstig en dan kunnen we gewoon verder werken aan de verhuis, die we dit voorjaar nog willen afronden.”

Voor oppositiepartij N-VA is het aantreffen van de schimmel vooral een jammerlijke zaak. “Spijtig om te vernemen dat de tijdelijke oplossingen extra kosten met zich meebrengen. Dubbel spijtig dat een definitieve schimmelvrije oplossing door het gemeentebestuur niet in het meerjarenplan 2020-2025 is ingeschreven”, klinkt het bij N-VA.

Het verwijst daarmee naar het feit dat de huidige coalitie in de meerjarenplanning (nog) geen geld heeft voorzien voor een nieuw gemeentehuis. Het bestuur gaf wel aan om samen met de oppositie een nieuw gedragen plan uit te werken.