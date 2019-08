Nessa is 2.000ste deelneemster aan sportweken Toon Verheijen

07 augustus 2019

Tijdens de zomersportkampen in Beerse kwamen deze zomer in totaal 2.000 kinderen tussen 5 en 15 jaar sporten, zwemmen, ravotten en spelen. In combinatie met alle andere vakantieperiodes zorgde de dienst sport voor 15.000 sportieve opvangplaatsen, gespreid over het ganse jaar. Nessa Fourie schreef zich als 2.000ste deelnemer in voor de zomersportweken. Zij doet deze week mee aan de dansweek en ontvangt een waardebon voor een gratis sportweek en een tas vol handige zwemspulletjes.