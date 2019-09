Naaldbossen worden uitgedund om plaats te maken voor loofbomen (en meer dieren en planten) Toon Verheijen

23 september 2019

14u25 2 Beerse In de loop van het najaar en volgend jaar zullen op het grondgebied van Lille niet minder dan 38 percelen openbaar naaldbos uitgedund worden. De bedoeling is dat een derde tot de helft van alle naaldbomen worden vervangen door loofbomen.

Het gaat in totaal om 5.255 kubieke meter dennenhout dat gekapt zal worden. De kapwerken vinden plaats in Epelaar (Beerse) en in Kaulille en Berszeggeheide in Lille. Vooral aan de Warandeplas en de Achtzalighedenboom zullen de werken zichtbaar zijn.

“Door naaldbossen om te vormen tot gemengde bossen stijgt de natuurwaarde enorm”, zegt boswachter Werner De Kinderen. “Het zal in het begin even schrikken zijn om zoveel bomen te zien verdwijnen, maar het gaat om een dunning, geen kaalkap. Eén of twee jaar na de werken ga je al opnieuw een mooi bos zien. Op plaatsen waar in het verleden al dunningswerken zijn uitgevoerd, hebben jonge loofbomen de vrijgekomen ruimte al ingenomen. We zien op die plaatsen ook heel wat dieren terugkomen zoals hagedissen, hazelwormen, nachtvlinders, egels, marters, boomleeuweriken en nachtzwaluwen. De adderpopulatie groeit elk jaar ook met minstens 20 individuen. Ook voor andere planten en bloemen is deze uitdunning een zege.”