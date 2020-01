N-VA wil meer aandacht voor holebi’s Toon Verheijen

31 januari 2020

16u40 1 Beerse Oppositiepartij N-VA Beerse vraagt meer aandacht voor holebi- en transfobie. Naast het hangen van regenboogvlaggen pleit de partij voor het aanleggen van een regenboogzebrapad en nog andere werkpunten.

“Er is altijd ruimte voor verbetering”, zegt Hanne Lenaerts (N-VA) “Veel holebi’s vechten nog steeds tegen onbegrip en afwijzing en daarom stellen we een aantal werkpunten voor. Zo denken we onder meer aan een anti-discriminatiecharter te introduceren. Zo’n charter verbindt de gemeente en verenigingen ertoe om uit te komen tegen discriminatie. Zo stelt het dat iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid, politieke overtuiging welkom is in Beerse en in de verenigingen. Zo’n zebrapad zorgt voor bewustmaking en verhoogt in één klap nog de verkeersveiligheid.”