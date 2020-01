N-VA pleit voor behoud van ‘Gulden Boek’ Toon Verheijen

29 januari 2020

09u44 0 Beerse De gemeente Beerse gaat het ‘Guldenboek’ afschaffen en dat is tegen de zin van oppositieraadslid Ben Bols (N-VA). Het boek is al 70 jaar een traditie en wordt meegenomen naar elk evenement in de gemeente en voorzien van mooie tekeningen. “Tradities moeten in ere gehouden worden”, aldus Ben Bols (N-VA).

Het gulden boek is het boek dat op elke receptie en evenement wordt weggelegd om te handtekenen. Er staan illustraties per evenement en geeft een beeld van wat er allemaal gebeurd is in onze gemeente, wie gevierd is, waarom en wie daar aanwezig was. “Onze gemeente houdt van zijn tradities zoals Nieuwjaarke zoete zingen, Sinterklaas ontvangen, kapellekensmarkt en heel wat andere zaken. Net zoals in elk dorp zijn er een paar tradities die echt uniek zijn voor onze gemeente. Het Gulden Boek is er daar eentje van en net dat dreigt nu te verdwijnen. Bovendien is het voor de heemkundige kring de Vlierbes van groot belang. Het boek blijft het naslagwerk voor hen om na te gaan wanneer bepaalde recepties plaatsvonden en waarom.”

Besparing

Volgens N-VA zou het afschaffen van het Gulden Boek een besparing opleveren van zo’n 1.500 euro. “Er liggen blijkbaar ook logistieke redenen aan de basis van de afschaffing. Zo is het blijkbaar niet meer mogelijk om het boek op elke receptie af te leveren, te bewaken en veilig terug aan de gemeente te bezorgen. Wij begrijpen dat echter niet. Een besparing van 1.500 euro voor een traditie die al meer dan 70 jaar mee gaat, waar enorm veel mensen uit onze gemeente waarde aan hechten is niet te verantwoorden. De gemeente gaat nu in de plaats handtekeningenboeken voorzien in elke receptielocatie, zonder folkloristische tekeningen, die de gasten nog steeds kunnen tekenen. Zo heeft het afschaffen van het boek voor redenen van besparing totaal geen zin meer.” N-VA pleit er dan ook voor om naar logistieke oplossingen te zoeken. “Plaats het boek in een locker waar iedereen het boek kan ophalen of maak het personeel aan de receptie verantwoordelijk voor het boek.”