Mondmasker verplicht vanaf 22 juli in openbare gebouwen Toon Verheijen

15 juli 2020

09u44 0

De gemeente Beerse gaat vanaf woensdag 22 juli iedereen boven de 12 jaar verplichten om een mondmasker te dragen als een openbaar gebouw binnengaan. “Sinds zaterdag 11 juli verplichte de federale overheid het dragen van mondmaskers in winkels, bioscopen, theater-, concert en conferentiezalen, gebedshuizen, musea en bibliotheken”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Het doortrekken van die maatregel naar alle publieke ruimtes in de gebouwen van lokaal bestuur Beerse, wat per definitie drukke publieke plaatsen zijn, vormt voor het bestuur een logisch gevolg voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. Bezoekers die binnengaan in een van onze openbare gebouwen, zijn verplicht een mondmasker op te zetten in de publieke ruimtes.”