Metallo Belgium komt in Duitse handen Toon Verheijen

02 juni 2020

10u33 0 Beerse Het Duitse Aurubis uit Hamburg heeft de overname van de Metallo Group volledig afgerond. Aurubis had in Olen al een vestiging, maar betaalt nu ook nog eens 380 miljoen euro voor Metallo in Beerse en in het Spaanse Berango.

In Beerse werken 450 personeelsleden en in Spanje ook nog eens 90. Aurubis Groep is een wereldwijde leverancier van koper en non-ferrometalen en recycleert die grondstoffen ook. De naam Metallo is een begrip en zal dan ook behouden blijven. Metallo vierde een jaar geleden nog het honderdjarig bestaan van de fabriek.