Meisje (13) aangereden op fiets Jef Van Nooten

14 oktober 2019

Een 13-jarig meisje uit Beerse is maandagochtend rond 8 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Heibergstraat in Beerse. Het meisje werd er op haar fiets aangereden door een auto. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.