Man riskeert voorwaardelijke straf voor verkrachting: “Hij heeft een IQ van 40 en kon zijn seksuele driften niet beheersen” Jef Van Nooten

26 november 2019

13u03 0 Beerse Een 31-jarige man uit Beerse riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden voor verkrachting. In mei vorig jaar verkrachtte hij een vriendin die in zijn woning overnachtte. “Hij heeft een IQ van 40 en kon zijn seksuele drift niet beheersen”, zegt zijn advocaat.

Het slachtoffer stapte in mei 2018 naar de politie. Ze zou samen met een nog andere vriend in de woning van F.R. (31) uit Beerse overnachten. Ze werd er het slachtoffer van verkrachting. “De andere persoon in de woning hoorde haar roepen dat hij van haar moest afblijven. Maar hij kon geen hulp bieden, want F.R. had de deur van zijn slaapkamer op slot gedaan”, zegt de advocate van het slachtoffer.

Zenuwachtig

De man beweerde aanvankelijk dat het om seks met wederzijdse toestemming ging, maar dat wordt ontkend door het slachtoffer. “Er is niet alleen de verklaring van de getuige. Toen mijn cliënte samen met de politie in de wachtzaal van het ziekenhuis zat, werd ze door F.R. opgebeld. Via de speaker hoorden de agenten dat hij vroeg of ze naar de politie was gestapt om aangifte te doen. Volgens de agenten maakte hij een zenuwachtige indruk. Hij besefte dus dat hij dingen had gedaan die niet kunnen.”

Tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter heeft F.R. dan toch bekentenissen afgelegd. Het openbaar ministerie vraagt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden zodat de man zich kan laten begeleiden. “Hij heeft een IQ van 40 à 45, en heeft daarmee het ontwikkelingsniveau van een kind van 4 tot 7 jaar. Hij kon zijn seksuele driften op dat moment moeilijk beheersen”, pleitte de advocaat van de man.

Vonnis op 6 januari.