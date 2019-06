Man (26) zwaargewond na ongeval met vluchtmisdrijf Toon Verheijen

01 juni 2019

21u15 4

De 26-jarige V.K. uit Beerse is vrijdagavond zwaargewond geraakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf op de Antwerpseweg. De twintiger stak samen met twee andere personen de rijbaan over toen hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer liep een schedelbreuk op, maar verkeerde niet in levensgevaar. De bestuurder van de wagen reed volgens getuigen door het rood en pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf maar werd kort na het ongeval al aangetroffen bij hem thuis. De wagen vertoonde sporen van de aanrijding. Waarom de man na het ongeval is weggereden, is niet duidelijk.