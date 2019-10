Makelaarskantoor lanceert eigen nieuwbouwbeurs Toon Verheijen

10 oktober 2019

23u41 20 Beerse Projectontwikkelaar en makelaar Domestic Makelaars uit Beerse organiseert op donderdag 17 oktober voor de eerste keer de Kempense Nieuwbouwbeurs. Die zal vooral gericht zijn op het presenteren van nieuwbouwprojecten van appartementen.

“Volgens recente cijfers van de overheid leven net iets meer dan twee miljoen mensen in Vlaanderen in een appartement op een totaal van 4,5 miljoen woningen”, zegt Jan Daems, zaakvoerder van Domestic Makelaars. “Dat wil zeggen bijna 1 op de 2 Vlamingen dus. Die tendens zien we ook duidelijk in de Kempen. Overal schieten nieuwbouwprojecten met appartementen als paddenstoelen uit de grond. Ook wij hebben als makelaarskantoor 25 projecten in onze portefeuille. Daarom leek het ons zinvol om een volledige beurs daaraan te wijden.”

Een makelaarskantoor dat uitpakt met een heuse beurs, het is een iets nieuws. Maar Jan Daems gelooft in het project. “Mensen die interesse hebben in de aankoop van een nieuwbouwappartement of woning, kunnen op onze beurs snel een volledig overzicht krijgen van de mooiste en nieuwste projecten in de Kempen. Op de verschillende standen illustreren we de projecten met TV-schermen, plannen en maquettes. We stellen in primeur het grote project voor dat in Beerse zal worden gerealiseerd op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Bisschopslaan. Het wordt een combinatie van hoogbouw en een aantal grondgebonden woningen. We zijn ook trots dat de firma Cordeel ons de verkoop heeft toevertrouwd van het renovatieproject aan het Kempisch Kanaal te Mol de wijk aan tussen SCK en VITO.”

De beurs vindt plaats op donderdag 17 oktober van 13.30 tot 21 uur in Feestzaal Den Eyck in Kasterlee.