Lidl sluit parking af met slagboom en politie voert parkeercontroles op: extra versnelling in strijd tegen parkeeroverlast Toon Verheijen

06 december 2019

18u30 0 Beerse Warenhuis Lidl sluit zijn parking af met een slagboom om langparkeerders te weren en de politie en gemeente beloven strenge controles op foutparkeerders in zijstraten in de omgeving van geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica. De parkeeroverlast sleept al een hele tijd aan, maar omdat die blijven duren worden er extra maatregelen genomen.

Janssen Pharmaceutica en warenhuis Lidl zijn al geruime tijd in gesprek omdat blijkbaar heel wat werknemers, contractors en bezoekers van de geneesmiddelenfabrikant niet op de parkings van het bedrijf gaan staan, maar ervoor kiezen om de parking van Lidl te gebruiken of in aanpalende straten gaan staan in de bermen en dergelijke. Dat zorgt onder meer in de Heibergstraat voor heel wat overlast. Buurtbewoners klagen daar al langer over net als het sluipverkeer en de te hoge snelheden in de straat zeker na de recente komst van McDonald’s. De problematiek werd onlangs nog aangekaart op de gemeenteraad waar de gemeente overigens ook besliste om in de Heibergstraat zone 30 in te voeren.

Alarmbel

Een van de actievoerders is Herman Stahl. De man verloor jaren geleden zijn echtgenote in een ongeval ongeveer waar nu McDonald’s is gevestigd. “We voeren al langer een strijd, maar zolang er niets écht veranderd blijven we dat doen”, zegt Herman Stahl. “Na herhaaldelijk aandringen moet ik wel toegeven: ik heb vrijdag niet één foutparkeerder gezien. Onze bemoeienissen werpen dus kleine vruchtjes af. Ze hebben nu inderdaad ook beslist om een zone 30 in te voeren, maar dat zal ook alleen nut hebben als er effectief gecontroleerd wordt. Nu mogen ze 50 rijden, maar rijden ze het dubbelde. Het enige wat effectief zal helpen, zal trajectcontrole zijn.”

Maatregelen

In een antwoord aan Herman Stahl bevestigt burgemeester Bart Craane dat er effectief maatregelen worden getroffen. “Er is inderdaad veel doorgaand verkeer, een onveiligheid voor de omgeving en een nalatig onderhoud van de weg en die willen we aanpakken. De straat vroeg om de snelheid te verlagen tot 30 kilometer per uur en dat hebben we in de gemeenteraad ook gedaan. We zullen daarvoor de nodige signalisatie plaatsen en we gaan kleine infrastructurele maatregelen nemen. We hebben ook een scan van het wegdek laten nemen om nadien de nodige verbeteringen of herstellingen te kunnen doen. We hebben de politie ook gevraagd om snelheids- en parkeercontroles uit te voeren. Dat zal op regelmatige basis gebeuren. Ik weet dat de zaken nooit zo snel gaan als men wil en dat ook niet iedereen die hier betrokken is dezelfde mening is toegedaan, maar wij doen wat naar ons oordeel de beste keuze is. We volgen het verder op en sturen bij, indien nodig en mogelijk.”

Lidl

Niet alleen de omliggende straten hebben te maken met parkeeroverlast. Ook warenhuis Lidl heeft ermee te kampen en sluit daardoor dit jaar nog de parking af met een slagboom. Klanten die wél degelijk in de winkel hun boodschappen doen, kunnen hun ticket gratis ontwaarden in de winkel. Bij Janssen Pharmaceutica ontkennen ze het probleem zeker niet en doen ze hun best om hun personeel, externe medewerkers en bezoekers te sensibiliseren. “We proberen iedereen duidelijk te maken dat er op onze parkings meer dan plaats genoeg is”, zegt woordvoerder Tim De Kegel. “Maar blijkbaar is er toch een – we benadrukken wel dat het een minderheid is – groep die er halsstarrig voor kiest om dichterbij te kunnen parkeren en daardoor de parking van Lidl gebruikt of de omliggende straten. Jammer, want we willen alleen maar een goede verstandhouding met de buurtbewoners en de gemeente. Dat de politie nu extra controles gaat doen, kunnen we ook alleen maar toejuichen. Want overlast en onveiligheid moet absoluut vermeden worden.”