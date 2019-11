Licht op groen voor opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan ontsluiting kanaalzone: voorlopige kostprijs geraamd op 12 miljoen euro Toon Verheijen

29 november 2019

10u42 0 Beerse De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontsluiting van de kanaalzone. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontsluiting van de kanaalzone. Vorige week deed ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dat al. Binnenkort kan het openbaar onderzoek opgestart worden. Een voorlopige raming gaat uit van een projectkost van maar liefst 12 miljoen euro.

De opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan is nodig om op termijn de nieuwe ontsluiting van de kanaalzone te voorzien om zo uit zwaar verkeer uit het centrum en Den Hout te kunnen weren. Concreet gaat het om een ontsluitingsweg vanaf de N12 (Antwerpseweg) via een volledig heraan te leggen Nieuwe Dreef (wordt een weg met twee rijstroken en fietspaden), een nieuwe rotonde aan Metallo Chimique, een brug over het kanaal Dessel-Schoten om daarna aan te sluiten op het tracé van de ‘geknikte weg’ die verbreed wordt tot aan de Rijkevorselweg. “De voorlopige raming van de kosten komt op 12 miljoen euro”, zegt schepen Hans Woestenborghs (BEERSE+). “Niet onlogisch omdat het om een groot project gaat over een traject van ruim tien kilometer. We kunnen wel verschillende subsidies krijgen, maar vermoedelijk zullen we als gemeente toch 6 tot 8 miljoen euro zelf moeten betalen.”

Kritiek

Het punt werd door de meerderheidspartijen BEERSE+ en CDE-Vlim.be én oppositiepartij N-VA goedgekeurd. Groen-Hart Voor Beerse en Vlaams Belang onthielden zich. De oppositiepartijen haalden nog wel uit naar vooral CDE-Vlim.be. De partij kreeg nog maar eens het verwijt vroeger altijd voor een parallelweg te hebben geijverd, maar nu plots een ‘bocht van 180 graden te maken’. “Wij zijn niet tegen de ontsluiting want er moet iets aan het zwaar verkeer gebeuren, maar wij blijven wel de bewoners van de Nieuwe Dreef steunen”, aldus Werner Embrechts en Joos De Meyer van Groen-Hart voor Beerse. CDE-Vlim.be beet van zich af. “We hebben er ons – en ik geef toe met pijn in het hart – bij neergelegd”, zegt schepen Staf Willemsens (CDE-Vlim.be). “Ja we hadden in ons programma staan dat we nog altijd liever een parallelweg zouden zien, maar als we heel de procedure opnieuw moeten doen verliezen we weer tien jaar.” Ook burgemeester Bart Craane was zichtbaar gefrustreerd door de opmerkingen van de oppositiepartijen. “Ja wij hadden zes jaar een mening. Wij hadden in ns programma gezet dat we zouden onderzoeken of een parallelweg nog haalbaar was. Dat hebben we ook gedaan. Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt. Een parrallelweg is qua timing niet haalbaar. Dus ja we hebben een keuze moeten maken ten nadele van wat onze voorkeur genoot.”

Positief

Schepen Hans Woestenborghs (BEERSE+) was de kritiek ook grondig beu. “Laat ons het positief zien: eigenlijk zijn we het met de voltallige gemeenteraad eens dat dit moet doorgaan. Want de onthoudingen zijn er omdat er nog wat opmerkingen zijn. Dat is het belangrijkste.”