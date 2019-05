Leerlingen van zes basisscholen ruimen al het zwerfvuil op in hun omgeving Toon Verheijen

28 mei 2019

Honderden leerlingen van zes scholen in Beerse hebben dinsdag de handen uit de mouwen gestoken om de omgeving van hun school zwerfvuilvrij te maken. Gewapend met fluohesjes, handschoenen, prikstokken en uiteraard de nodige vuilniszakken trokken ze massaal de straat op. De kleutertjes bleven binnen de schoolmuren om hun speelplaats netjes op te ruimen. De deelnemende scholen waren de gemeentelijke basisschool in de Albertstraat, ’t Locomotiefje, GIBLO, de gemeentelijke basisschool De Singel, gemeentelijke basisschool Schransdries en Triangel. De leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld en worden begeleid door leerkrachten en vrijwillige (groot)ouders. Ze ruimen samen het afval in de berm, het voetpad, het fietspad en de goot op. Het zwerfvuil werd verzameld in containers en nadien per school gewogen.