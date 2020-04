Kris Sterkens is nieuwe CEO van Janssen Pharmaceutica Toon Verheijen

01 april 2020

Kris Sterkens is sinds vandaag 1 april de nieuwe CEO van Janssen Pharmaceutica. Hij volgt Stef Heylen op die met pensioen gaat. Dat gebeurt midden in de periode dat Janssen volop bezig is met het ontwikkelen van een vaccin tegen corona.

Kris Sterkens krijgt met de overdracht officieel de functies van Managing Director en Voorzitter van het Directiecomité van Janssen Pharmaceutica NV. Kris Sterkens behoudt daarnaast zijn functie als Company Group Chairman Janssen Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) die hij al sinds 2017 uitoefent.

Kris Sterkens werkt al drie decennia lang voor Janssen. Hij begon zijn carrière dertig jaar geleden op de financiële afdeling waar hij uiteindelijk opklom tot vice-president en CFO en maakte hij uiteindelijk de overstap naar het algemene management van het bedrijf. Hij stond eerder ook al drie jaar aan het roer van Janssen Asia Pacific in Signapore. Hij leidde in die functie de teams in Japan, Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en India. Daarvoor had hij verschillende functies als Managing Director in Nederland, Benelux, Duitsland en op EMEA-niveau.

Janssen Pharmaceutica heeft in ons land vestigingen in Beerse, Geel, Olen, La Louvière en Merksem en telt in totaal 5.100 medewerkers.