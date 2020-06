Koning Filip bezoekt Janssen Pharmaceutica: “We hopen het eerste kwartaal van 2021 te kunnen vaccineren” Toon Verheijen

17 juni 2020

14u32 0

Koning Filip is momenteel op bezoek bij geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica in het kader van de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. Hij werd er onder meer ontvangen door dokter Paul Stoffels uit Hoogstraten die aan het hoofd staat van het onderzoek. “We werken eraan met een team van zo'n duizend mensen”, vertelt Paul Stoffels tegen Koning Filip. “We hopen er eind dit jaar klaar mee te zijn of ten laatste begin 2021 om zo het eerste kwartaal van 2021 te kunnen vaccineren. We zijn enorm trots dat wij als bedrijf uit Beerse dit kunnen verwezenlijken.”

Janssen Pharmaceutica start nog deze maand met het testen op proefpersonen. Al meer dan 400 mensen hebben zich aangeboden.



