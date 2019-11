Kleuters Albertstraat leven zich uit op nieuwe speelplaats Jef Van Nooten

22 november 2019

De kleuters van gemeentelijke basisschool Albertstraat in Beerse hebben vrijdag feestelijk hun vernieuwde speelplaats in gebruik genomen. Voortaan kunnen de kinderen zich uitleven in een klimtuig of op een met hout omheind voetbalveldje. Tijdens de inhuldiging werd door burgemeester Bart Craane en de kleuters ook een nieuwe boom geplant. Die boom staat symbool voor de vernieuwing van de speelplaats.