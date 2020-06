Kinderarmoede daalt in Beerse, maar gemeente blijft alert: “Door corona dreigen sommige gezinnen kopje onder te gaan” Toon Verheijen

25 juni 2020

14u23 0 Beerse Het kinderarmoedecijfer in de gemeente is gedaald van 12,2 naar 11,65 procent. Een positieve tendens, maar het gemeentebestuur blijft alert want kinderarmoede blijft wel een probleem.

Het is positief dat het cijfer van kinderarmoede daalt, maar nog altijd blijft iets meer dan 1 op de 10 kinderen opgroeien in armoede. “Natuurlijk zijn we tevreden met die voorzichtige daling”, zegt beleidscoördinator armoede en maatschappelijke integratie Viviane Cornelissen. “Het Huis van het Kind speelt daarin een belangrijke rol. Alle krachten van lokale partners worden er gebundeld en dagelijks zetten professionelen en vrijwilligers zich in om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen.”

Handen in elkaar

Zo is er ook de vzw Watertoren die met Pampers & Co en het brooddozenproject er mee proberen voor te zorgen dat gezinnen en kinderen niets te kort komen. De gemeente zelf is met het project ‘Start to Activate’ op zoek gegaan naar gezinnen waarvan de ouders niet of nauwelijks de weg naar de arbeidsmarkt vinden en een zeer laag en onzeker inkomen hebben. “We stimuleren volwassenen om op zoek te gaan naar hun groei- en activeringskansen zoals opleiding, vorming, vrijwilligerswerk, werk”, zegt Viviane. “ Mensen kunnen vrijwillig instappen en met ons in een traject op zoek gaan naar nieuwe persoonlijke perspectieven en uitdagingen. Voor de allerkleinsten zorgen we samen dat ze niets tekortkomen op vlak van de basisbehoeften.” Maar blijft dat nog altijd vrij hoge cijfer van 11,65 procent. “Door de huidige coronacrisis zijn we samen extra alert. We merken nu al dat heel wat mensen dreigen kopje onder te gaan. Samen met de partners gaan we daarom extra middelen inzetten.”

Dank

De gemeente wil een speciale dank uitspreken voor de vrijwilligers van Kind en Preventie, vzw de Watertoren, de vrijwillige buddy’s, de medewerkers van de dienst onthaalgezinnen van Ferm, dienst onthaalgezinnen van de socialistische mutualiteit, Kind en Gezin, CKG Lentekind, OOOC ’t Kruispunt, de gemeentelijke basisscholen, basisschool Triangel, basisschool ’t Locomotiefje, de coördinator van het stadsregionale Huis van het Kind en de eigen lokale diensten.