Kermis in Beerse gaat dan toch door: “Dankzij versoepelde maatregelen en bereidheid tot inspanning van foorkramers” Toon Verheijen

01 september 2020

11u40 6 Beerse Na overleg met de crisiscel heeft de gemeente Beerse nu toch het licht op groen gezet voor de kermis eind deze maand. De kermis kan doorgaan van 19 tot 23 september op voorwaarde dat de besmettingscijfers niet stijgen. De Kermiskoers en de Kermisfuif gaan niet door.

Midden augustus hakte het gemeentebestuur van Beerse de knoop door: géén kermis dit jaar. Een beslissing die genomen werd na intensief overleg met de crisiscel. Op de jongste gemeenteraad haalde oppositieraadslid Ben Bols (N-VA) aan dat hij toch vond dat er onder bepaalde voorwaarde een kermis moest kunnen doorgaan. Burgemeester Bart Craane gaf toen ook al aan dat er nog gesproken zou worden met alle betrokken actoren. “En gelet op de positieve coronacijfers én het feit dat de foorkramers echt wel grote inspanningen willen leveren, zetten we nu het licht op groen", zegt Bart Craane (CDE-Vlim.be). “De voorwaarde is wel dat de besmettingsgraad niet terug stijgt. En de evenementen in de marge zoals de koers en de fuif gaan uiteraard niet door.”

Coronaproof

Dat de kermis er nu toch komt is te danken aan de versoepeling van de maatregelen en het feit dat de hogere overheid zelf aanstuurt op het zoveel mogelijk laten doorgaan van (culturele) activiteiten zolang dat coronaproof kan. “Onze foorkramers tonen zich uitermate bereid om de hygiënemaatregelen strikt op te volgen en het aantal bezoekers te beperken”, zegt Bart Craane. “De kermissen die in andere steden en gemeenten werden georganiseerd, hebben bovendien niet tot een stijging van besmettingen gezorgd.”

Maatregelen

Groen licht dus, maar dat betekent nog altijd niet dat het een kermis als vanouds gaat worden. Zo wordt het maximum aantal bezoekers beperkt tot 400 personen, kinderen inbegrepen. “De in- en uitgang worden bemand om zo het aantal bezoekers gecontroleerd binnen te laten”, gaat Bart Craane verder. “In samenspraak met de kermiscommissie wordt nog een plan opgesteld om de kermis in goede banen te leiden, zodat het risico op besmetting zoveel mogelijk wordt beperkt. Uiteraard moeten bezoekers een mondmasker dragen, moet de maatregel rond de sociale bubbels gerespecteerd worden en alle andere op dat moment geldende coronamaatregelen opvolgen. De politie zal het naleven van de regels controleren.”

De gemeente benadrukt nog altijd wel dat het doorgaan van de kermis onder voorbehoud is. “Als het aantal besmettingen zeer sterk zou stijgen, kan de beslissing weer herzien worden. Om grote massa’s te vermijden, werden enkele evenementen, zoals de Kermiskoers en de Kermisfuif, wel geannuleerd.”