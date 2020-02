Juwelen uit woning gestolen Wouter Demuynck

26 februari 2020

14u56 3

Bij de politie regio Turnhout werd woensdagochtend rond 8.30 uur melding gemaakt van een inbraak in een woning in de Heilaarstraat in Beerse. Achteraan de woning werd een raam geforceerd, vermoedelijk gingen de daders aan de haal met juwelen.