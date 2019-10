Jonge Kempenaar krijgt 2 jaar na crash herdenkingsbord: “We kunnen het nog altijd niet aanvaarden dat je er niet meer bent, Jonas” Toon Verheijen

16u06 1 Beerse Bijna dag op dag twee jaar geleden kwam Bijna dag op dag twee jaar geleden kwam Jonas Gelens , een graag geziene jonge kerel, om het leven bij een zwaar verkeersongeval op Polendam. Twee jaar later blijft het verlies voor familie en vrienden enorm moeilijk om dragen. “Iedereen zegt, geef het een plaats. Dat zal echter nooit lukken." Zondag kreeg Jonas een SAVE-bord.

Stil naast elkaar. Kijkend naar het SAVE-bord dat nog bedekt is met een doek. “Een moeilijke dag of beter: al een tijdje moeilijke weken”, zeggen zijn ouders Patrick en Greet. “Het wil echt maar niet slijten. De eerste maanden na het ongeval keken we nog dikwijls naar buiten om te kijken of hij toch niet toevallig zou aankomen. Dat gevoel verdwijnt wel stilaan, maar dag in dag uit blijft wel dat gemis. Die stoel die leeg blijft. Soms zeggen mensen wel eens dat het ooit wel een plaats zal krijgen. Wij hebben dat gevoel echt niet. Het blijft pijn doen.”

Wat later mogen de ouders, samen met Sarah, de zus van Jonas, het SAVE-bord onthullen dat de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) overal in Vlaanderen plaatst als de ouders dat willen. Het bord van Jonas is het 226ste bord dat geplaatst wordt. “Regelmatig krijgen we nog berichten van slachtoffers in het verkeer”, zegt Jan Meeusen van OVK. “We zullen ons blijven inzetten onder het motto ‘Make Belgium SAVE Again.”

Ukkie

Burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) kent de familie ook al langer. “Ik herinner me Jonas en Sarah nog als twee kleine kinderen op het speelplein. Met hun guitige glimlach”, vertelt Craane. “Wat er met Jonas is gebeurd, heeft de familie volledig uitgeput. Er flitst zoveel door je hoofd als je het nieuws te horen krijgt. Zoveel vragen blijven onbeantwoord. Gelukkig hebben ze de steun gevonden in OVK. Dit SAVE-bord kan een soort van herdenkingsplaats zijn, maar het wijst er ons ook op dat we moeten blijven ijveren voor verkeersveiligheid.”

‘Dag mama, ik mis je nu al’, die woorden zei je iedere morgen terwijl je nog in de deuropening stond Mama Greet

De ouders van Jonas blijven het moeilijk hebben. “December 1997. Jouw geboorte was voor ons een droom die uitkwam. Je groeide op tot een knappe jongeman die veel harten sneller deed slaan. Elke ochtend hadden we dezelfde woorden voor elkaar. ‘Dag mama, ik mis je nu al’, terwijl je nog in de deuropening stond. We proberen het een plaats te geven, maar ergens weten we dat het nooit zal lukken. Het leven gaat verder, klinkt het wel eens. Wij zien het eerder als ‘overleven’. Wij kunnen het gewoon niet aanvaarden dat jij er niet meer bent. Slaap zacht lieverd.”

Onwezenlijk

Zus Sarah, haar partner Joerie en hun kinderen Mila en Mathiz, het petekind van Jonas, proberen ook alles te verwerken, maar Sarah kan alleen maar erkennen dat het moeilijk is. “Die avond van het ongeval was zo onwezenlijk. Toen we je gingen groeten, had je precies nog een lach op je gezicht. Papa vertelde het nog: het is net of hij een grap aan het uithalen is. We missen je lieve broer. Het is heel moeilijk geweest om Mathiz en Mila het te vertellen. Maar ik laat dikwijls foto’s zien en vertel hoe een geweldige nonkel je was. Vooral voor Mathiz was je alles. Twee handen op één buik. Jullie gelijken zo op elkaar, hé. Uiterlijk en innerlijk.”

Je had nog een lach op je gezicht. Net alsof je nog een grap met ons wilde uithalen Zus Sarah

Dat Jonas graag gezien was bij zijn vrienden, bleek ook uit getuigenissen van Shari en Lissa, twee vriendinnen van Jonas. “We konden alles tegen je vertellen. Je stralende lach, je droge grappen. We hadden nog zoveel plannen”, denkt Shari terug aan vroeger. “Maar ergens heeft het me toch sterker gemaakt. Ik kom hier ook nog elke dag een praatje met je slaan. Ik weet dat je altijd op ons zal letten van daarboven. En ik beloof je: ik zal er altijd voor je familie zijn.”

Ook Lissa denkt terug aan de fijne momenten. “Je zal nu wel op een gouden plaats zijn en daar veel zotte momenten beleven, maar eigenlijk had je ze hier bij ons moeten beleven. Je niet meer zien, je niet meer horen, dat doet pijn. Was je toch nog maar hier...”