Jeugdhuis Korridor doet boeken toe (maar gemeente blijft niet bij de pakken zitten)

Toon Verheijen

27 augustus 2019

09u02 0 Beerse Jeugdhuis Korridor in de Heilaarstraat heeft de deuren gesloten. De werking is voorlopig stopgezet, maar de gemeente werkt samen met de jeugdraad aan een oplossing om zo snel mogelijk weer een jeugdhuis te hebben in Beerse zelf. “We betreuren de sluiting, maar we werken aan een doorstart”, zegt schepen Stefan Poortmans (BEERSEplus).

Jeugdhuis Korridor kwam begin juli nog in het nieuws met een spijtig iets. Het kreeg toen bezoek van inbrekers die niet alleen aan de haal gingen met enkele honderden euro’s, maar ook nog eens vernielingen aanbrachten. Onder meer de kickertafel werd volledig vernield. “Het is sowieso al moeilijk als jeugdhuis om het hoofd boven water te houden. Om dan nog eens een paar honderd euro’s te verliezen, is wel een enorme klap”, liet toenmalig voorzitter Indy Nuydens weten.

Ligging niet ter discussie

Enkele weken later besloot het bestuur de werking stop te zetten. Het college van burgemeester en schepenen aanvaardde begin deze week de beslissing in het college. “Ze hebben een moeilijke periode gehad met een bestuurswissel en ook nog eens die inbraak”, zegt schepen Stefan Poortmans. “Een spijtige zaak, maar we werken aan een doorstart met de jeugdraad. Het centrum van Beerse heeft echt wel nood aan een jeugdhuis waar jongeren hun eerste stappen in het uitgaansleven kunnen zetten. We vinden het belangrijk om de jeugdraad hier nauw bij te betrokken want het is belangrijk om aansluiting te krijgen met de jeugdverenigingen bij de werking van een jeugdhuis. We hopen binnenkort tot een oplossing te komen. We willen ook benadrukken dat de ligging van het jeugdhuis niet ter discussie staat.”