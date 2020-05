Janssen Pharmaceutica voor tweede keer verkozen tot beste werkgever van het decennium: “Zinvolle jobs, zeker nu in strijd tegen corona” Toon Verheijen

14 mei 2020

13u48 28 Beerse Geneesmiddelenfabrikant Janssen Pharmaceutica heeft de Lifetime Achievement Award gekregen van Randstad als meest aantrekkelijke werkgever van België van het voorbije decennium. Janssen won de award - die sinds 2001 wordt uitgereikt - in totaal vier keer. “Werknemers voelen bij ons dat hun job zinvol is. Zeker nu in de strijd tegen het coronavirus.”

Janssen Pharmaceutica heeft in het verleden wel woelige periodes gehad met enkele ontslagrondes en recent geraakte het nog verwikkeld in een rechtszaak tegen de vakbonden - waar Janssen in het gelijk werd gesteld - maar het wist sinds 2001 altijd een plek te veroveren in de top 10 van de beste werkgever werkgevers.

In 2011 sloot het de eerste tien jaar ook al af op de eerste plaats. “En die prestatie is indrukwekkend”, zegt Herman Nijns, CEO van Randstad. “Janssen scoort vooral goed op vlak van financiële gezondheid, de balans tussen werk en privé en nieuwe technologieën. Ze zijn een vaste waarde geworden aan de top van de Belgische bedrijven." Behalve winnaar van het decennium, komt Janssen dit jaar als derde uit de bus van de 183 onderzochte bedrijven met een score van 48,6. Die score vertegenwoordigt het aantal mensen dat het bedrijf kent en aangeeft voor het bedrijf te willen werken.

Trots

Met enige trots nam de nieuwe CEO van Janssen, Kris Sterkens, de prijs virtueel in ontvangst. “Ons bedrijf richt zich voor honderd procent op innovatie", zegt Sterkens. “Dat kan alleen wanneer je de medewerkers ook ruimte geeft om ideeën te ontwikkelen en te experimenteren. We willen medewerkers in alle geledingen van het bedrijf ook het gevoel geven dat hun job zinvol is. En dat is het ook, zeker in de strijd nu tegen het coronavirus.”

Ook die jobinhoud wordt bij Janssen blijkbaar hoog in het vaandel gedragen. “We zijn een kennisbedrijf dus alles draait om mensen", zegt directeur personeelszaken Hilde Claes. “Janssen staat niet alleen bekend als een hoogtechnologische speler, maar ook als een werkgever die goed zorgt voor zijn personeel. Elke carrière is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer.”

Dat kan Kris Sterkens zelf alleen maar kan beamen. “Zelf werk ik al dertig jaar bij Janssen en dat is niet voor niets. Als je als bedrijf talent centraal stelt, creëer je duurzame loopbanen.”

Nieuwe banen

Uit de studie blijkt eveneens dat de farmaceutische sector al jaren de meest aantrekkelijke privésector is om in te werken. Vorig jaar wierf Janssen Pharmaceutica 740 nieuwe medewerkers aan over de drie Belgische sites – Beerse, Geel en Olen. Naast wetenschappers zitten daar bijvoorbeeld ook operatoren, accountants en IT’ers bij.