Janssen Pharmaceutica krijgt één miljoen voor bouw van supercomputers in Beerse en Geel

05 juni 2020

14u18 0 Beerse Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica krijgt één miljoen euro transformatiesteun van Vlaanderen. Het geld zal gebruikt worden voor twee ‘supercomputers' voor Beerse en Geel. De computers worden gebruikt om meer data te verzamelen en beter te beheren.

Janssen Pharmaceutica ziet een aantal belangrijke trends in de toekomst van de gezondheidszorg. De wereldpopulatie stijgt, de bevolking veroudert en een minder actieve levensstijl lijdt tot meer chronische ziekten met hogere kosten in de gezondheidszorg. Wereldwijd is er ook de bezorgdheid om iedereen, en zeker de zwakkere bevolkingsgroepen toegang te bieden tot betaalbare en goede geneesmiddelen. “Als we daarop willen inzetten, zullen er innovatieVE medische producten en behandelingen moeten komen en moet de focus ook komen te liggen op ziektepreventie”, klinkt het bij Janssen. “Cruciaal daarbij is het verzamelen van data en daar willen we ons op gaan toeleggen.”

Het bedrijf heeft daarvoor een investering gepland van 23 miljoen euro in nieuwe data-infrastructuur en supercomputers in Beerse en Geel en een hele reeks opleidingen van het personeel in het domein van datawetenschappen.