Jaar lang werken in Schransdriessstraat-Kapelstraat Toon Verheijen

14 mei 2020

14u17 12 Beerse Aannemer Vangeel start op maandag 18 mei met de grote werken in de Kapelstraat en de Schransdriesstraat in Beerse. Er komt nieuwe riolering, de straat wordt heraangelegd en de schoolomgeving wordt veiliger. De werken zullen flink wat hinder met zich meebrengen want het gaat om een drukke doorgangsroute.

Fase 1 van de werken is het kruispunt van de Schransdriesstraat en de Kapelstraat. Dat wordt volledig heringericht en zal vermoedelijk tegen half juni opnieuw tijdelijk opengesteld worden. Fase 2 is de Schransdriesstraat zelf. Tot het najaar wordt er gewerkt aan het kruispunt met de Houtseweg. Het Kerkplein blijft zo lang mogelijk toegankelijk.

Altijd bereikbaar

De bedoeling is dat tijdens de werken de school altijd bereikbaar blijft met de fiets. Er worden kleine omleidingen voorzien om de fietsers veilig aan de schoolpoort te krijgen. Aan de kruispunten Schransdriesstraat-Kapelstraat en Schransdriesstraat-Vinkenpad voorzien we een corridor voor de zwakke weggebruikers zodat zij de werkzone veilig kunnen oversteken”, klinkt het bij de gemeente. “Door de maatregelen die de school moest nemen in het kader van het coronavirus, is de toegang langs de Pastoor Mensaertstraat afgesloten en moeten fietsers via de hoofdtoegang binnenkomen.” Het hele project moet klaar zijn tegen medio 2021. De kostprijs bedraagt zo’n 4,5 miljoen euro.

Omleiding

De werken zullen de nodige verkeershinder met zich meebrengen. Het doorgaand verkeer moet omrijden via de Bisschopslaan en brug 5.