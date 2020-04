IT-bedrijf schenkt iPads aan woonzorgcentrum en serviceflats Toon Verheijen

14u46 0 Beerse Het IT-bedrijf ITAF heeft vijf Apple iPads gratis ter beschikking gesteld voor de bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw en de serviceflats in Beerse. Ook andere bedrijven deden de voorbije weken al gulle giften om samen de strijd tegen corona aan te gaan.

Het idee om de iPads ter beschikking te stellen kwam van Chris Cnaepkens, verantwoordelijke voor de ITAF-vestiging in Beerse, en zijn dochter Zoë. Zoë deed recent stage in een woonzorgcentrum in Malle en vernam heel wat ontroerende verhalen over het gemis van kinderen en kleinkinderen. Daarom wilden ze samen iets ondernemen in hun eigen gemeente.

“De iPads zullen gebruikt worden in het woonzorgcentrum en de serviceflats waar de bewoners ook tot 29 april geen bezoek mogen ontvangen om hun goede fysieke gezondheid stabiel te houden. Op die manier kunnen ze toch contact houden met hun dierbaren”, vertelt een tevreden directeur Luc Stessens toe. Chris Cnaepkens en dochter Zoë hopen dat andere collega’s in diverse gemeenten hun voorbeeld volgen. “Samen kunnen we een wereld van verschil maken voor de bewoners van de woonzorgcentra. Laat ons dat voor ogen houden in deze coronatijden”, aldus Cnaepkens.

Nog acties

Eerder al mocht het lokaal bestuur ook van andere firma’s producten in ontvangst nemen om de werking in tijden van corona te faciliteren. Zo schonk de firma Dafra schonk mondmaskers voor het woonzorgcentrum en laptops voor de scholen. Campine bezorgde een pakket mondmaskers aan het woonzorgcentrum. Metallo Belgium leverde enkele desktops voor de leerlingen van de scholen. De firma Vlotter, een sociale onderneming uit Boom, schonk gelaatsmaskers van plexiglas voor het woonzorgcentrum.