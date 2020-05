Inwoners krijgen nog deze week mondmaskers Toon Verheijen

14 mei 2020

14u58 10 Beerse Een groep van een veertigtal vrijwilligers is gestart met het samenstellen van de pakketjes met herbruikbare maskers voor alle inwoners vanaf 12 jaar. De pakketjes worden deur aan deur geleverd door de dienst openbare werken van de gemeente.

De pakketjes worden klaargemaakt door 37 vrijwilligers vanuit alle politieke partijen, brandweer en burgers. Op 22 uren tijd, verdeeld over iets meer dan 7 shiften, zullen ze maar liefst 16. 027 herbruikbare mondmaskers tot bij de inwoners te brengen. “Er worden zo’n 7.300 pakketten samengesteld op maat gemaakt per gezin”, klinkt het bij de gemeente. “Ook voor ieder personeelslid worden herbruikbare mondmaskers voorzien. De pakketjes worden bedeeld door 17 wijkverenigingen en de dienst openbare werken.”

Tot zondag

Donderdag werden de eerste pakketjes verdeeld in Vlimmeren en Den Abt door medewerkers van de dienst openbare werken. De wijk Hoge Bergen wordt door de wijkvereniging bedeeld. De rest van de gemeente volgt in de loop van vrijdag, zaterdag en zondag. Ook dan gaan er vrijwilligers van resterende 15 wijkverenigingen en medewerkers van de dienst openbare werken op pad om de herbruikbare mondmaskers te bussen. In elke pakketje zit ook een begeleidende brief waarin omschreven wordt hoe de maskers moeten worden gewassen én gedragen.

De federale overheid zal nog pakketjes leveren met herbruikbare filters. Die worden in stukken geleverd aan het lokaal bestuur. Omdat we nog niet alle filters ontvangen hebben, worden deze nog niet mee bedeeld. Dat zal in een later fase gebeuren. Mondmaskers zijn immers ook bruikbaar zonder filter.