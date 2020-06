Inwoners Beerse kunnen beleidsvoorstellen doen via nieuwe website Toon Verheijen

09 juni 2020

11u41 0 Beerse Het gemeentebestuur van Beerse lanceert het online participatieplatform www.samenbuitengewoonbeerse.be. Het doet een oproep aan de inwoners om via het platform voorstellen te doen. In eerste instantie zijn ideeën en initiatieven welkom om samen uit de coronacrisis te komen.

Het lokaal bestuur Beerse wil met het idee inzetten op de kracht van de eigen inwoners. “We zien dat er heel wat creativiteit en talent zit bij onze inwoners. Daarom willen we ook meer gaan inzetten op participatie”, zeggen burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) en schepen Hans Woestenborghs (BEERSEplus). “We hebben al een traditie van adviesraden en informatieavonden, maar dat willen we met het onlineplatform nog een beetje versterken.”

Het platform kreeg de naam samenbuitengewoonbeerse.be. “We vragen nu voorstellen aan onze inwoners om onze gemeente en gemeenschap op een goede manier uit de crisis te trekken. Later zullen nog andere projecten volgen, zoals inspraak over het aan te leggen skatepark of het vrijetijdsaanbod voor jongeren”, vertellen de burgemeester en de schepen nog.