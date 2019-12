Infomarkt rond nieuwe ontsluitingsweg kanaalzone Toon Verheijen

18 december 2019

14u45 5 Beerse De gemeente gaat begin januari 2020 een informatiemarkt organiseren rond de nieuwe verbindingsweg die wordt aangelegd in de kanaalzone.

Zwaar vervoer is in de kern van Beerse en Den Hout al vele jaren een probleem. Daarom werd geruime tijd geleden het plan opgevat om voor een nieuwe ontsluitingsweg te zorgen tussen de snelweg en de kanaalzone. Een tijd lang ontstond er discussie over de aanleg van een parallelweg of een ‘upgrade’ van de Nieuwe Dreef en uiteindelijk viel de keuze op die laatste. “We hebben nu een nieuw wegontwerp laten uittekenen”, zeggen burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) en schepen Hans Woestenborghs (BEERSE+). “We hebben rekening gehouden met veiligheid, economische welvaart, duurzame natuur en uiteraard ook met de bewoners.”

Bomenrij

De Nieuwe Dreef zal dus een onderdeel zijn van de nieuwe ontsluitingsweg en wordt volledig heringericht. Tussen de huizenrij en de straat komt een breed fietspad en een grote bomenrij. “De rijweg komt op die manier een stuk verder van de weg te liggen. Het verkeer zal nadien ook gemonitord worden om de leefbaarheid in de straat te kunnen blijven garanderen”, aldus Bart Craane en Hans Woestenborghs. “In het project is ook voorzien om natuurgebieden met elkaar te verbinden en ook om goederenvervoer via het water te realiseren. De bodemverontreiniging (Metallo) zal ook aangepakt worden.”

Openbaar onderzoek

Maar voor de weg aangepakt en aangelegd kan worden, moet er eerst nog een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd worden. Daarvoor loopt nog een openbaar onderzoek. Wie meer wil te weten komen over het project, is op 11 januari 2020 uitgenodigd in het lokaal dienstencentrum ‘De Ontmoeting’ tussen 9 en 12.30 uur.