Inbrekers viseren vis- en hondenclub Jef Van Nooten

22 november 2019

16u46 0

Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een bezoek gebracht aan de hondenclub in de Vossenbrugstraat in Beerse. Ze maakten er drank en snoepgoed buit. Vermoedelijk dezelfde daders stalen een eindje verderop in de straat ook tuinverlichting. Nog donderdagnacht werd er ook ingebroken bij een visclub in de Koloniedijk, niet ver van de Vossenbrugstraat. Hier gingen de dieven aan de haal met wat vismateriaal en een computer.