Inbrekers stelen juwelen uit woning Jef Van Nooten

21 september 2019

Bewoners uit Den Abt in Beerse ontdekten vrijdagavond rond 23.15 uur dat er was ingebroken. Bij thuiskomst zagen ze dat een raam was open gebroken. De daders doorzochten heel de woning. Ze gingen aan de haal met juwelen.