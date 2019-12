Inbrekers stelen cadeautjes van onder kerstboom Jef Van Nooten

23 december 2019

10u59 0

In de Berenlaan in Beerse zien dieven zondagmiddag een woning binnen gedrongen via het raam van de badkamer. De dieven stalen niet alleen juwelen en twee fietsen, maar ook enkele cadeautjes die onder de kerstboom lagen.