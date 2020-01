Inbrekers halen woning overhoop Jef Van Nooten

10 januari 2020

18u03 4

In de Kerkstraat in Beerse werd vrijdagochtend rond 9 uur een inbraak vastgesteld in een woning. De daders sloegen een raam aan diggelen om binnen te geraken. Ze haalden daarna de hele woning overhoop. De inbraak gebeurde tussen donderdag 17 uur en vrijdagochtend 9 uur. De omvang van de buit is niet bekend.