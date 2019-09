Inbrekers dringen drie bedrijven binnen Jef Van Nooten

17 september 2019

16u57 0 Beerse Verscheidene bedrijven uit Beerse kregen in de nacht van maandag op dinsdag inbrekers over de vloer. Zowel aan de Industrieweg als op de Lilsedijk sloegen dieven hun slag. De grootste buit werd wellicht gemaakt bij de firma Prosafco.

Drie bedrijven op de industriezone in Beerse moesten dinsdagochtend vaststellen dat er was ingebroken. Bij de firma Ghiant, gespecialiseerd in spuitbussen, drongen de daders de kantoorruimte binnen. Ze gingen er aan de haal met een computer. Verderop aan de Industrieweg gingen de inbrekers ook langs bij Prosafco, een firma in veiligheidskledij. De daders stelden het alarm buiten werking waardoor ze alle tijd hadden om hun slag te slaan. Ze roofden werkkledij en –schoenen uit het magazijn en de winkel. Om de buit te kunnen vervoeren, stalen ze ook een bestelwagen van het bedrijf.

Ook bij een bedrijf aan de Lilsedijk werd ingebroken. Het is niet gekend welke buit hier werd gemaakt.