IN BEELD. Koning Filip bezoekt Janssen Pharmaceutica: “We hopen het eerste kwartaal van 2021 te kunnen vaccineren” Toon Verheijen

17 juni 2020

14u32 44 Beerse Koning Filip bracht woensdagnamiddag een bezoek aan geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica in het kader van de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. Hij werd er onder meer ontvangen door dokter Paul Stoffels uit Hoogstraten, die aan het hoofd van het onderzoek staat. “We hopen op 21 juli te kunnen starten met de volgende fase om tegen de lente van volgend jaar te kunnen vaccineren”, aldus Paul Stoffels.



Janssen Pharmaceutica maakte vorige week nog bekend dat het sneller dan verwacht kan starten met de volgende fases in het ontwikkelen van een vaccin tegen COVID-19. Tegen 21 juli hoopt het bedrijf te kunnen starten met het testen op zo’n 1.000 proefpersonen waarvan 400 in België. “We werken eraan met een team van zo'n duizend mensen”, vertelt Paul Stoffels aan Koning Filip. “We hopen er eind dit jaar mee klaar te zijn, of ten laatste begin 2021, om zo in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen vaccineren. We zijn enorm trots dat wij als bedrijf uit Beerse dit kunnen verwezenlijken om zo de wereld te helpen.”

Interesse

Koning Filip toonde tijdens de korte werkvergadering volgens enkele deelnemers enorm veel interesse in alles rond COVID-19 en ook in de rol van Janssen Pharmaceutica in de strijd tegen het virus en in het uitvoeren van coronatesten. Hij bracht na de vergadering ook een bezoek aan een van de labo’s in het Dokter Paul Janssengebouw. Hij sprak er onder meer met wetenschappelijk medewerkster Ann Hasevoets en wetenschappelijk directeur Ole Lagatie. “Hij stelde heel veel vragen over wat we deden”, vertellen de twee. “Om eerlijk te zijn: het is een vrij heftige periode geweest. Heel intens ook. Alles samen hebben we hier toch zo’n 75.000 coronatesten gedaan. Nu begint het stilaan rustiger te worden.”

Grote eer

CEO Kris Sterkens van Janssen Pharmaceutica is net als burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) enorm trots op wat Janssen Pharmaceutica doet, maar ook op het bezoek van de koning uiteraard. “Hij toonde een oprechte interesse in alles”, zegt Bart Craane. “Nu als burgemeester ben ik ook enorm fier op wat Janssen doet en dan vooral nu met corona. Het is een probleem op wereldniveau, maar hier in Beerse ligt wel het zwaartepunt in het ontwikkelen van een vaccin.” Kris Sterkens hoopt dat ze erin slagen om tegen 21 juli de nieuwe fase te starten. “Koning Filip vond het wel leuk als het op 21 juli zou lukken. Het land heeft nood aan een positieve boodschap zei hij nog.”



