Houten paletten, jutte zakken en twee silo’s vernield na brand bij SAS Koffie Toon Verheijen

10 februari 2020

16u17 13 Beerse Een korte maar hevige brand heeft voor heel wat schade gezorgd bij koffiebranderij SAS aan de Dennenlaan in Beerse. Twee opslagsilo’s geraakten zeer zwaar beschadigd. In een productieruimte was er ook veel rookschade.

De brand brak even voor 16 uur uit aan de achterkant van het gebouwen. Daar lagen houten paletten en lege jutte zakken opgestapeld. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de brandweer en de zaakvoerder was er ook veel rookschade in het gebouw.

Een van de personeelsleden die het vuur nog probeerde te blussen, is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat die mogelijk te veel rook had ingeademd.

Later meer.