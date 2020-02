Houten paletten, juten zakken en twee silo’s vernield na brand bij SAS Koffie Toon Verheijen

10 februari 2020

16u17 20 Beerse Een korte maar hevige brand heeft maandagnamiddag voor heel wat schade gezorgd bij koffiebranderij SAS aan de Dennenlaan in Beerse. Twee opslagsilo’s die achteraan het gebouw staan geraakten zeer zwaar beschadigd net als een deel van de achtergevel. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de productieruimte en de opslagplaats. Mogelijk kan SAS de werkzaamheden dinsdag hervatten.

De brand brak even voor 16 uur uit aan de achterkant van het gebouwen. Daar lagen houten palletten en lege juten zakken opgestapeld. “We hadden de melding gekregen van een industriebrand”, zegt Tom Van Hemeldonck, bevelvoerder van de Hulpverleningszone Taxandria. “Toen we achteraan aan het bedrijfsgebouw kwamen, zagen we inderdaad serieuze vlammen. Een stapel paletten en een hoop juten zakken stonden in lichterlaaie en dat zorgde toch wel voor vlammen van zes tot zeven meter hoog. In de buurt stonden ook batterijladers. Of die iets met de brand te maken hebben, is niet zeker. Dat zal verder onderzoek moeten duidelijk maken.”

Rookontwikkeling

De schade achteraan aan het bedrijf is meer dan aanzienlijk. “Er stonden achteraan twee grote silo’s waarin normaal koffie zit opgeslagen”, zegt Van Hemeldonck verder. “Een van die silo’s liep redelijk zware schade op. Ook de achterkant van het gebouw is serieus aangestraald door de brand. We hebben wel kunnen voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar het productie- en opslaggedeelte. In het achterste deel van het gebouw was er uiteraard wel veel rookschade.” Op het moment van de brand waren er nog zo’n veertig personeelsleden aanwezig. Die werden onmiddellijk geëvacueerd. “Een van de mensen is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had ingeademd.”

Productie

Bedrijfsleider Dominic Sas hoopt dat - buiten de materiële schade - de hinder voor het bedrijf beperkt blijft. “In de ruimte achteraan lagen inderdaad lege paletten en een berg lege juten zakken”, aldus Dominic. “De twee silo’s zitten meestal vol ruwe koffie, maar stonden nu leeg. Het gaat om silo’s in polyester dus dat brand uiteraard sneller en zorgt voor hevige rookontwikkeling. Ook een heftruck die we al buiten werking hadden gesteld is zwaar beschadigd geraakt.” Dominic Sas vermoedt wel dat de hinder voor het bedrijf beperkt zal blijven. “De productie kunnen we dinsdag wel terug opstarten. We moeten nog wel nagaan of dat de koffie in de opslagruimte niet onder de rook heeft geleden."